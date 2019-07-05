В «ДНР»: В Макеевке рухнувшую крышу накрыли баннером (Фото). Новости

В одной из девятиэтажек неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) рухнула часть крыши – плита размером 6 на 2 метра. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» каналов.

По словам хозяйки пострадавшей квартиры на верхнем этаже, о происшествии она узнала от соседей. В тот же день на место прибыли сотрудники «МЧС», местной «администрации», строители. Они осматривали место происшествия, затем уехали – это был их первый и последний визит, рассказывают жильцы дома.

«Много инстанций, и МЧС тут были, и ЖЭК, все это зафиксировали, сняли», – рассказывает жительница дома Светлана.

Но когда и что будут делать дальше – неизвестно. Сейчас на техническом этаже лежит огромная плита – примерно над прихожей квартиры. Две соседние находятся в аварийном состоянии. Дыра накрыта временным перекрытием – баннером с надписью «Доступное жилье». Его положили коммунальщики, и придавили обломками плиты.

Теперь жильцы 9-го этажа боятся даже небольших осадков. Один дождь уже прошел – и баннер обрушился вниз вместе с водой. Несмотря на то, что дождь был кратковременный, в квартире текло по стене.

В городской «администрации» уверяют, что сделали все, что от них зависело. В частности, отправили письмо в «министерство финансов» с просьбой профинансировать работы по восстановлению. Ответа «власти» Макеевки не получили.

Напомним, об упавшей плите сообщалось в конце июня.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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