Показать, что единая страна: Зеленский прибыл на Донбасс. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 5 июля, прибыл с рабочим визитом в Донецкую область. Как передает корреспондент «Донецких новостей», в Краматорске глава государства обратился к чиновникам, СМИ и жителям Донбасса.

«За последние годы есть много разговоров, мол, на Донбассе запрещают говорить на русском языке, начинают говорить, что притесняют русский язык. Кто-то даже говорит, что нужно ехать на танках, чтоб защищать его, поэтому, чтобы не было никаких манипуляций по этому поводу, если вы не против, я продолжу на русском языке», – сказал он.

«В целом не позавидуешь руководству Донецкой области. Это сегодня действительно очень сложный момент, очень сложная территория Украины. За Донбассом пристально следит весь мир, но самое главное – сколько я ни встречаюсь за рубежом, я поднимаю этот вопрос как приоритетный. Самое главное, что следит за Донбассом вся Украина, потому что Донбасс – это Украина. Следят все украинцы, а для нас – все украинцы равны: и те, кто живет на наших территориях, и на временно оккупированных территориях», – продолжил Зеленский.

По его словам, на Донбассе нужно решать огромное количество проблем. «Мы должны показать всем наглядно, особенно тем украинцам, которые живут на временно оккупированных территориях, что мы все – единая страна», – заявил президент Украины.

Напомним, сегодня, 5 июля, в Краматорске (Донецкая обл.) президент Украины Владимир Зеленский также представит нового руководителя Донецкой областной государственной администрации. Им назначен Павел Кириленко.

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