Спасти пшеницу: В Донецкой области отработали действия на случай пожара в полях (Фото, Видео) . Новости

В Донецкой области представители 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины совместно со специалистами Центра безопасности граждан Черкасской поселковой объединенной территориальной громады отработали порядок действий на случай возникновения пожаров на поле с пшеницей. Об этом, 5 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, на днях учения проходили на землях ПСП агрофирмы «Ирина». По легенде, на поле вспыхнул пожар. На место происшествия немедленно выехали сотрудники агрофирмы, специалисты Центра безопасности и спасатели. Благодаря слаженным и оперативным действиям удалось быстро ликвидировать пожар и спасти пшеницу.

Специалисты Службы спасения еще раз напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания на хлебных массивах.