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Спасти пшеницу: В Донецкой области отработали действия на случай пожара в полях (Фото, Видео) . Новости

Спасти пшеницу: В Донецкой области отработали действия на случай пожара в полях (Фото, Видео)

05.07.19 16:33dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба ГСЧС в Донецкой обл.

В Донецкой области представители 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины  совместно со специалистами Центра безопасности граждан Черкасской поселковой объединенной территориальной громады отработали порядок действий на случай возникновения пожаров на поле с пшеницей. Об этом, 5 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, на днях учения проходили на землях ПСП агрофирмы «Ирина». По легенде, на поле вспыхнул пожар. На место происшествия немедленно выехали сотрудники агрофирмы, специалисты Центра безопасности и спасатели. Благодаря слаженным и оперативным действиям удалось быстро ликвидировать пожар и спасти пшеницу.

Специалисты Службы спасения еще раз напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания на хлебных массивах.

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