Глобальные вопросы: Зеленский назвал приоритетные задачи по Донбассу. Новости

Одна из приоритетных задач украинских властей – прекращение огня на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 июля, в Краматорске (Донецкая обл.) заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что добиться этого необходимо исключительно мирным путем. «Мы были недавно в Станице Луганской, видели, какие есть проблемы. Проблемы глобальные, которые мы пытаемся решить», – сказал он.

«Мы со своей стороны делаем все, чтобы идти [в этом направлении]. Мы возобновили работу Минской группы и постоянно передаем сигналы по поводу прекращения огня мирным путем, только мирным, дипломатическим путем, потому что там живут наши украинцы», – продолжил Зеленский.

Он напомнил, что недавно вблизи Станицы Луганской прошло разведение сил и средств, но «все до конца еще не сделали»: «Я обращался к премьер-министру, мы отправляли туда группу по поводу восстановления моста в Станице Луганской. Я верю, что мы к этому приближаемся и мы решим этот вопрос».

Среди других приоритетных задач президент Украины назвал урегулирование ситуации с водоснабжением на Донбассе. «Я знаю, что это критический сейчас вопрос здесь. Я общался с премьер-министром, мы хотим на уровне нашего правительства и на законодательном уровне не дать возможности в принципе отключать [от электроснабжения] "Воду Донбасса"», – сказал глава государства.

Также важными задачами глава государства назвал строительство аэропорта в Краматорске, погашение задолженности по зарплатам шахтерам. «Чтобы решать эти и множество других вопросов, связанных с гуманитарными, социальными миссиями на Донбассе, нам не надо постоянно говорить: "Те виноваты, виновата война". Я думаю, что мы обязаны это делать параллельно, заканчивая войну, но параллельно мы должны думать о наших людях и восстанавливать Донбасс», – подчеркнул президент Украины.

Напомним, сегодня, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Донецкой области, где представит нового руководителя Донецкой областной государственной администрации. Им назначен Павел Кириленко. Глава государства также посетит Славянск.

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