Дефектов у них нет: Зеленский подтвердил, что родственники нового главы ДонОГА живут в «ДНР». Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 5 июля, представил активу Донецкой области нового руководителя областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко. Он подтвердил информацию, что его родственники проживают на неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области, но попросил «не делить людей на "своих" и "чужих", которые живут на временно оккупированных территориях», передает корреспондент «Донецких новостей».

«Появилось много информации, что брат Паши (Павла Кириленко, – ред.) работает где-то в ДНР, служит и так далее. Смотрите, я понимаю, что ему неудобно об этом говорить, давайте я скажу: Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Мы должны это помнить. Естественно, у Паши... Можно говорить "Паша"? У Паши там семья, там родители его. И там брат и родители. Они там живут. Паша предлагал им переезжать. Они считают себя украинцами, это их земля, они не хотят оттуда переезжать, это их выбор… Это понятно. Что касается брата, то для Паши это больной вопрос. Я знаю. С братом человек не разговаривает по, так сказать, политическим разногласиям. Сам Паша покинул ту территорию, находится и работает в Украине с момента оккупации наших территорий», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что когда «мы вернем Донбасс, а мы его обязательно вернем», соединятся многие семьи, которые оказались «разбиты из-за войны».

«Он такой же украинец, как и мы. Прошу не делить людей на "своих" и "чужих", которые живут на временно оккупированных территориях. Они такие же украинцы. Дефектов у них нет», – сказал Зеленский.