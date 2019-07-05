Возвращать ментально и восстанавливать: Зеленский сказал о планах по возвращению Донбасса. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что процессы завершения войны на Донбассе и восстановления региона должны идти параллельно. Об этом он заявил сегодня, 5 июля, в Краматорске (Донецкая обл.), передает корреспондент «Донецких новостей».

«Я думаю, что нам не надо все время говорить, что те виноваты, виновата война. Мы обязаны это сделать параллельно. Параллельно заканчивать войну и параллельно думать о наших людях, и действительно восстановить Донбасс», – сказал Зеленский.

Он напомнил, что в сентябре в Мариуполе будет проведен «большой инвестиционный бизнес-форум». «Туда приглашаем инвесторов со всех стран», – сказал он, дополнив, что во время зарубежных поездов провел встречи с представителями бизнеса и «объяснял, как это важно инвестировать в Донбасс, чтобы люди на временно оккупированной территории люди видели, что у нас действительно страна меняется и меняется не на словах, а на поступках».

Также он отмели, что людей, которые живут на временно неподконтрольной украинскому правительству территории «нужно возвращать ментально». «Это стабильная выплата пенсий, это удобное пересечение КПВВ», – сказал Зеленский.