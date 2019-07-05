Героическая защита и освобождение северного Донбасса: Зеленский выступил у мемориала воинам АТО (Фото). Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Донецкой области, сегодня, 5 июля, посетил мемориал* воинам Антитеррористической операции (АТО), расположенный между Краматорском и Славянском. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

По словам Зеленского, с ключевого боя, на этом самом месте, началось особождение северного Донбасса. Он почтил минутой молчания погибших защитников Украины и выступил с речью. «В годовщину освобождения Краматорска, Славянска и Бахмута мы говорим спасибо тем, благодаря кому над этими городами снова появились украинские флаги. Это наши военные, наши дрбровольцы, правоохранители, волонтеры. Всем вам большое спасибо! Вы сделали это, несмотря на численное преимущество противника», – сказал Зеленский.

Он также отметил воинов, которые героично отстояли краматорский аэропорт, были 47 дней в окружении и 17 дней находились практически без воды, и обычных жителей, которые им помогали. «Особенная благодарность обычным людям, местным жителям всех этих городов. Спасибо вам, вы не стояли в стороне, вы не боялись выходить на улицу с украинскими флагами, пережили страшное время без воды, без связи. Без света. А кто-то, рискуя своей жизнью, пробирался в краматорский аэропорт, чтобы просто помочь нашим военным, которые держали оборону. А потом появились билборды – "Славянск – это Украина". И вы, именно вы, создали бренд, который подхватили все освобожденные города Украины. Я знаю, что именно благодаря волонтерам и активистам на этом месте был заложен мемориальные камень в честь погибших героев Украины. А со временем, благодаря обычным людям из разных городов Украины был построен мемориал. И я, честно говоря, в шоке, что государство никак вам не помогало. И никто из высоких чиновников сюда не приезжал. Такого не должно быть. Я ничего вам не обещаю, но я уверен, что такого не будет. Я сейчас не только про не участие государства в строительстве мемориала. Мы будем делать все, чтобы можно было сказать – "Донбасс – это не просто Украина. Донбасс – это богатая и процветающая Украина"», – сказал президент.

*Прим. – Мемориал был открыт силами волонтеров 5 июля 2015 года, и посвящен погибшим воинам Национальной гвардии Украины, работникам спецподразделения Управления МВС, погибшим 29 мая 2014 года, а также бойцам 5-ой роты 25-ой бригады Вооруженных сил Украины, принявшим неравный бой с боевиками Гиркина 4 июля 2014 года, в районе стелы «Славянск».