В «ДНР»: Для оформления паспортов РФ в июле осталось еще 6 550 талонов. Новости

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области лимит талонов на посещение «миграционной службы» для сдачи документов на получение «паспорта ДНР» до 5 августа исчерпан. Об этом сообщила ГП «Почта Донбасса», пишут местные интернет-ресурсы.

«По состоянию на 15:00 5 июля 2019 года: 0 – доступных талонов на посещение миграционной службы МВД ДНР до 5 августа 2019 года для сдачи документов на получение паспорта ДНР. Талоны на 6 августа 2019 года отделения связи ГП «Почта Донбасса» начнут выдавать 8 июля 2019 года», – говорится в сообщении.

На предприятии добавили, что на июль для оформления паспорта РФ осталось 6 550 талонов.