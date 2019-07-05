Президент в Славянске: Зеленский возложил цветы и пообщался с жителями (Фото). Новости

Сегодня, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область. В рамках визита он принял участие в митинге по случаю 5-й годовщины освобождения городов Донетчины от российской оккупации, который состоялся возле Мемориального комплекса воинам АТО (трасса между Славянском и Краматорском). Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Президент возложил цветы к памятным знакам Мемориала и вместе с собравшимися минутой молчания почтил память погибших за Украину воинов.

После приветственной речи Зеленский на площадке возле мемориала пообщался с представителями СМИ и местными жителями.

Митинг у мемориала продолжился уже без его участия. Военнослужащих и правоохранителей, которые участвовали в 2014 году в освобождении Славянска и Краматорска, наградили грамотами и памятными сувенирами. В завершении мероприятия состоялась панихида по погибшим воинам.

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