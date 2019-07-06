Льгота прет: Ситуация в пунктах пропуска утром 6 июля. Новости

Сегодня утром, 6 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 июля линию разграничения через КПВВ пересекли 40,5 тысячи человек и 5000 транспортных средств:
- «Майорское» – 9290 человек и 1190 транспортных средств;
- «Марьинка» – 8535 человек и 1510 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 7645 человек и 1295 транспортных средств;
- «Гнутово» – 4565 человек и 1065 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 10525 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорское» – 20/40;
- «Марьинка» – 0/60;
- «Новотроицкое» – 20/70;
- «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Светлана: «8:13. На Майорске больше 100 машин. Пускают 20 машин обычная очередь +3 льготка»;
- Светлана: «8:59. Пеших человек 200, но они движутся все время».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Рита: «6:24. На Каргиле пешей целый загон в пол 6 утра уже был».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»): Новотроицкое:
- Людмила: «6:18. Еленовка в Украину – общая очередь 130 машин до поворота, льготной 60»;
- Александрa: «8:53. На Еленовке очередь машин 120, может больше, пропускают медленно. Пеших мало».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Григорий: «5:24. Октябрь. Основная на знаке "Куликово"»;
- Григорий: «6:12. Октябрь. Очередь далеко за магазин. Было 3 протяжки – из основной по 2-4 машины»;
- Марина: «7:19. В Украину машин очень много»;
- Aндрей : 8:39. На 5:40 Куликово на выезд возле магазина. Куликово 6:15 очередь в середине села. Льгота прет: уже больше 40 машин. Инета нет. Куликово за час на 16 машин. Льгота 2/3 спуска. Куликово за 2 часа от магазина до угла камышей. Да, долгая песня».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей на данный момент не сообщают.
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