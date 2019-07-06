Машин много, все медленно: Ситуация в пунктах пропуска днем 6 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 6 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Надя: «11:11. Родители стоят часов с 7 утра, запустили за шлагбаум, и они все еще стоят, двигаясь по 5-6 машин в час. Машин много, все медленно»;

Светлана: «12:10. Мы в 5:40 были на Майорске, в 11:00 в Бахмуте».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Ден: «10:35. Каргил: выезд основа ~100, льгота 55, автобусов 4, пеших – навес + человек 15»;

Коля: «11:33. На Каргиле в Донецк машин 10»;

Ирина: «12:23. Итог моей поездки сегодня: в 4:15 была на Каргиле в обычной очереди, в 12 проехала этот частный БП. Слов приличных не найти»;

Кирилл: «12:51. Каргил в Курахово льготная 27машин, основная до моста»;

Григорий: «13:14. Каргил – в сторону Украины на спуске с моста, льгота около 35 машин»;

Дмитрий: «13:53. Каргил на Курахово, недалеко от посадки общая очередь»;

Анатолий: «14:26. Стою на Каргиле в льготной. Очередь движется. Час назад был 23, сейчас уже подъезжаю к бп».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Юрий: «10:01. Еленовка: 30 льгота и больше 70 основная»;

Юрий: «12:53. На Еленовке льгота машин 20. Основная больше 60».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Григорий: «10:16. Пищевик на Мариуполь: конец очереди на ежах на 10:15. Где-то 50-60 машин»;

Андрей: «11:57. Гнутово в Донецк за поворотом машин 10 еще».

КПВВ «Станица Луганская»:

Станислав: «13:13. КПВВ работает».

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