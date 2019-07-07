Донетчина: Где и сколько зарегистрировано переселенцев. Новости

В Донецкой области по состоянию на 4 июля официально зарегистрировано 488 465 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 04.07.2019 на территории Донецкой области учтено 411 562 семьи и 488 465 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 105 335;
- дети – 62 945;
- лица с инвалидностью – 17 259;
- пенсионеры – 302 926.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 507 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 51 062;
- Краматорск – 47 755;
- Славянск – 38 420;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 702;
- Константиновка – 22 855;
- Марьинский район – 19 922;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 262;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 856;
- Селидово – 15 699.
Напомним, в Украине по состоянию на 1 июля учтены 1 млн 387 тыс. 410 переселенцев из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
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