Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Донетчина: Где и сколько зарегистрировано переселенцев. Новости

Донетчина: Где и сколько зарегистрировано переселенцев

ДН

07.07.19 10:41dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 4 июля официально зарегистрировано 488 465 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 04.07.2019 на территории Донецкой области учтено 411 562 семьи и 488 465 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 105 335;
  • дети – 62 945;
  • лица с инвалидностью – 17 259;
  • пенсионеры – 302 926.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 507 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 51 062;
  • Краматорск – 47 755;
  • Славянск – 38 420;
  • Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 702;
  • Константиновка – 22 855;
  • Марьинский район – 19 922;
  • Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 262;
  • Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 856;
  • Селидово – 15 699.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 июля учтены 1 млн 387 тыс. 410 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

Читайте также:

Комментарии