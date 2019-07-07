Донетчина: Где и сколько зарегистрировано переселенцев. Новости

В Донецкой области по состоянию на 4 июля официально зарегистрировано 488 465 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 04.07.2019 на территории Донецкой области учтено 411 562 семьи и 488 465 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 105 335;

дети – 62 945;

лица с инвалидностью – 17 259;

пенсионеры – 302 926.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 507 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 51 062;

Краматорск – 47 755;

Славянск – 38 420;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 702;

Константиновка – 22 855;

Марьинский район – 19 922;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 262;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 856;

Селидово – 15 699.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 июля учтены 1 млн 387 тыс. 410 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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