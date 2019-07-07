Переселенцы рассказали, почему были вынуждены переехать из Донбасса на Харьковщину. Новости

В поселке Дослидное (Красноградский р-н, Харьковская обл.) 12 семей переселенцев из Донбасса получили возможность пользоваться социальным жильем до завершения вооруженного конфликта. Всего в когда-то аварийном общежитии после его ремонта сейчас проживает 26 человек. Здесь и пенсионеры, и молодые семьи с детьми, врачи и шахтеры.

Так, одна из жительниц переселенка Инна Чумак когда-то жила в Попасной (Луганская обл.), но из-за боевых действий осенью 2014 года с маленьким сыном на руках была вынуждена уехать из города. Здесь ее жизнь понемногу наладилась, она встретила свою любовь, родила еще и дочь. Однако женщина хорошо помнит то, что ей пришлось пережить вместе с ребенком. «Ну, получилось так, что война же продолжается все сильнее и сильнее, бомбежки. И в подвал спускались, и бегали с работы – тоже в подвал спускались. Ну, в общем, все хуже и хуже. Поэтому мы вообще надеялись где-то на месяц сюда приехать или на два, но так получилось, что остались здесь», – поделилась она.

Еще один житель – переселенец из временно неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) Виктор Хоменко. Мужчине 65 лет. Всю свою жизнь он работал на шахте. По его словам, хотя было нелегко, менять обустроенный быт не хотел. «Мы с вещами на этой "инвалидской" машине. Чего я инвалид – я бывший шахтер, два раза в шахте заваливало. Первый раз ломало левую ногу, второй раз завалило – правую оторвало, левую травмировал. На нашу шахту попало два снаряда, вот шахта "Северная", сейчас, кстати, ее уже закрыли "ДНРовцы", хотя угля там еще очень много», – сказал он.

Когда-то жила в Макеевке и пенсионерка Раиса Сергеевна. Женщина прожила под обстрелами 2 года, и когда по состоянию здоровья добежать до подвала не хватило сил, дети все же заставили ее уехать из города. «Так бомбили! Земля и небо! Небо горело, а земля дрожала. Вот представьте: подъезжает машина, брезент отбрасывает, вот грузовая, там… что там у них – гранатомет или что, и палит у меня между домами, у меня девятиэтажка – дом, была рядом автостоянка, и палит по этим машинам. Люди все повыскакивали, кричат…», – вспоминает она.

Как сообщили в Украинском фонде социальных инвестиций (УФСИ), в Харьковской области объекты для проживания переселенцев появились также в Золочеве, Дергачах, Изюме и других городах. Улучшить жилищные условия смогли почти 300 человек. Выбирали места для обустройства жилья более чем по 20 критериям. «Наличие внутренне перемещенных лиц, требующих решения социальных проблем и, в частности, жилья. Во-вторых, это учитывалось наличие или отсутствие юридических проблем с тем объектом, который предлагается для реализации, учитывалось экологическое воздействие, влияние на окружающую среду, учитывалась расстояние от центра, учитывалась наличие социальной инфраструктуры рядом», – объяснил директор восточного регионального представительства УФСИ Сергей Кадыгроб.

По словам Красноградского городского головы Владимира Максима, в здании в поселке Дослидное ремонт сделан по современным технологиям. Здесь утепленные стены, есть счетчик на каждую квартиру. «Мы полностью закрыли вопрос по перемещенным лицам, которые к нам обратились предоставить им жилье», – отметил он.

Пользоваться социальным жильем переселенцы могут до решения конфликта на Донбассе или же до момента, пока не смогут по собственному желанию переехать в другое жилье.

Как сообщалось ранее, переселенцам в селе Дослидное (Харьковская обл.) отремонтировали 12 квартир за деньги Германии.

Напомним, на Харьковщине почти 300 переселенцев из Донбасса получат жилье. В нескольких районах уже обустроены отдельные квартиры и комнаты в общежитиях.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «АТН Харьков»

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