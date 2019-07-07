Машины прибывают: Ситуация в пунктах пропуска утром 7 июля. Новости

Сегодня утром, 7 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

При этом Государственная пограничная служба Украины на данный момент не сообщает о ситуации на КПВВ.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Олег: «5:10. Майорск в сторону Горловки: 25 основная, 7 бусы. Очередь пополняется активно»;

Михаил: «6:00. Выезд из Горловки – 140 авто, пеших пол сетки»;

Олег: «6:23. Майорск в сторону Горловки: 35 основная, въехала основная часть перевозов»;

Irina: «8:55. Горловка-днр: в Донецк – 35 машин»;

Приходько: «9:39. КПВВ "Горловка". По состоянию на 9:25 на пункте пропуска 110 автомобилей, 12 автобусов и микроавтобусов, до 100 человек пешей очереди»;

Олег: «10:09. Проезд сегодня в сторону Горловки: в 5:00 были на посту Майорск. В 6:00 начали пускать. Первые были перевозы. Однако благодаря раннему приезду в 6:30 заехали на проверку. Выехали через 12-15 минут. В 7:40 выехали с блок-поста ДНР, на 15-20 минут остановили на посту полиции на проверку. Все. Далее в нужном направлении. На Горловке на блок-посту служивые отработали очень быстро».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Михаил: «5:16. Каргил: льгота около 60, общая на подъеме заканчивается»;

Николай: «7:21. Общая уже за поворотом! Машины прибывают. Со льготы многих отправляют в общую, видимо, четко контролируют кто в ней вправе находиться»;

Юлия: «8:24. Каргил, вероятно, решил устроить людям праздник. Родители встали около 5 в льготную очередь, уже едут к украинскому посту. Если я правильно поняла маму, то очередь движется быстро»;

Коля: «9:58. Марьинка в Донецк пусто! Каргил в Донецк пусто!».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»): Новотроицкое:

«Адепт»: «4:44. Еленовка из Донецка машин 60, льгота 25»;

«Адепт»: «5:08. Еленовка из Донецка уже до поворота»;

Unrealyourock: «5:58. Еленовке на повороте»;

Алексей: «6:14. Новотроицк на въезд в Донецк на 6:00 около сорока машин»;

Катерина: «7:22. На Еленовке в Украину до поворота. На Донецк машин 10»;

Павел: «8:20. На Новотроицкое на заезд только на проверке машины»;

Ирина: «10:06. Каргил на выезд общая на мосту, пеших человек 20, льготы машин 70. Пропускают по 3/3 каждые 10-15 мин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Анита: «6:23. Куликово – очередь на магазине»;

Владимир: «8:54. Октябрь на Мариуполь. Камыши, знак Куликово».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей на данный момент не сообщают.