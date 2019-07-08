После обстрелов: Как выглядит детская площадка возле Донецкой торгово-промышленной палаты (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке район взорванного Путиловского моста после активных боевых действий 2014-2015 годов до сих пор безлюден, выбитые взрывной волной или осколками снарядов окна в домах – заколочены, ведомственные здания – повреждены, некогда массовые места отдыха пришли в запустение.

Детская площадка рядом с Дворцом Культуры имени Калинина на Путиловке существовала еще с 60-х годов прошлого века. Площадка была местом массового паломничества ребятни всей северной части Киевского района. В те времена здесь было много аттракционов.

Детская площадка, 1967 год

В 90-е годы прошлого века площадка, как и многие объекты массового пользования в Донецке, оказалась запущенной. Но после того, как здание ДК передали Донецкой Торгово-промышленной палате, место отдыха детей пережило второе рождение. Площадка была благоустроена и обновлена.

Но с началом войны север Путиловки попал в зону боевых действий. Расположенная около Путиловского моста площадка, как и здание ТПП, не раз подвергалась обстрелам. Сегодня же – это запущенное безлюдное место, о чем свидетельствуют фотографии «Донецких новостей».

Ранее «Донецкие новости» демонстрировали, как сейчас в районе Путиловского моста выглядят здания Донецкой торгово-промышленной палаты и поликлиники горбольницы №18, разграбленный мародерами стадион «Монолит», и непосредственно сам Путиловский мост.

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