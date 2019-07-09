Из хобби в бизнес: В Виннице для переселенок открыли творческую мастерскую (Фото). Новости

С июня в помещении Винницкой областной библиотеки проходят мастер-классы по изготовлению куклы Тильды и декупажу. Занятия бесплатные. Организовал их Винницкий областной департамент социальной и молодежной политики. Участие в мастер-классах принимают женщины-переселенки.

Переселенка из Донетчины Татьяна Трушина до пенсии работала в шахте. Женщина приняла участие в мастер-классах и впервые собственноручно сделала куклу Тильду. «Сначала посмотрела и подумала, что ничего сама не смогу сделать. Я не умею такое делать. А когда начала – появился интерес к этим куклам. Процесс создания кукол очень интересный», – отмечает она.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Винница»

Переселенки из Донецка, Луганска и Крыма в ходе мастер-классов шили не только кукол, но и различных игрушечных животных и птиц.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Винница»

Осенью прошлого года в Виннице женщины-переселенки объединились в общественную организацию «Строим будущее» («Будуємо майбутнє»). Как рассказала глава организации Виктория Вельке, целью проводимых мастер-классов является предоставление возможностей научиться новым навыкам и превратить хобби в профессию. «А у кого нет хобби – помочь человеку понять, что такое хобби, и, возможно, для них это станет призванием», – говорит общественница.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Винница»

Кроме кукол, на мастер-классах переселенок обучают технике декупажа. «Сегодня моя мечта осуществилась. Я давно хотела попробовать. Это занятие очень успокаивает. Мне интересно, что у меня получится», – поделилась эмоциями одна из участниц Виктория Юрданова.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Винница»

В творческой мастерской принимают участие и дети. Мастер-классы продлятся до середины августа. По их завершению для участников организуют встречу с предпринимателями города. В планах инициаторов мастер-классов – реализация готовой продукции.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Винница»

«Чтобы творческая мастерская стала настоящим бизнесом, этому нужно учиться. Я думаю, что продолжением этого проекта будет уже работа с организациями предпринимательского направления, чтобы уже они научили, как привести творческую мастерскую в бизнес. Чтобы не просто создавать красивые вещи, но и уметь на них зарабатывать», – сообщила директор Департамента социальной и молодежной политики Винницкой области Наталья Заболотная.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Винница»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Винница»

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