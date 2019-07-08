Переговоры с «Л-ДНР» или с Москвой: Кравчук дал совет Зеленскому. Новости

В рамках урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе заявления о прямых переговорах с «Л-ДНР» звучат только из Кремля, а украинским властям нужна своя более четкая позиция в этом вопросе. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Недавно Путин в интервью итальянской газете сделал заявление, что он хотел бы, чтобы Зеленский перестал называть "ЛНР" и "ДНР" сепаратистами, чтоб он признал, что это украинцы, чтобы принял решение о ведении диалога с гражданами Украины. Я думаю, тут много цинизма, очень много цинизма», – отметил Кравчук.

«Во-первых, мы уже не знаем, после того, как начали выдавать паспорта [РФ] в "Л-ДНР", сколько там украинцев, сколько там россиян. Во-вторых, а кто задал вопрос в "ДНР" и "ЛНР", хотят ли они принимать участие [в переговорах] и выдвинули ли они какие-то свои требования? Из того, что я слышал, они хотят только одного – признать их государственными организациями», – продолжил он.

По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно сделать соответствующее заявление относительно планов по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. «Мы должны, во-первых, официально, очень грамотно и всесторонне опровергнуть это заявление Путина, показать его нелепость. Во-вторых – требовать от России выполнять пункты Минских соглашений, определить – что нужно делать России, и что нужно делать Украине, а не просто выполнять или не выполнять», – считает Кравчук.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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