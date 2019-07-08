Сводка из зоны ООС за 7 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 16 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В результате обстрелов со стороны противника один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, еще один – боевое травмирование. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Широкино – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Богдановкой – из вооружения БМП;

неподалеку Водяного – из вооружения танков, противотанковых гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия;

на окраине Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Пищевика – из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

вблизи Новолуганского – из минометов калибром 82 мм;

рядом с Попасной – из миномета калибром 120 мм;

неподалеку Золотого-4 – из миномета калибром 120 мм;

на окраине Майорска – из противотанкового ракетного комплекса;

вблизи Пивденного – из минометов калибрами 120 и 82 мм, противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли позиции Объединенных сил рядом с Водяным – из артиллерийских систем калибром 122 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны недалеко от Новолуганского – из минометов калибром 82 мм.

В «ДНР» утверждают, что «ВСУ за сутки почти 20 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 183 единицы. Под огнем оказались горловские поселки шахты им. Гагарина, Доломитное, Гольмовский; Докучаевск; села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.), Куликово, Красноармейское (после переименования – Крещатицкое, – ред.). При обстрелах применялись гаубицы калибрами 122 и 152 мм, минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие. В результате обстрелов в поселке шахты им. Гагарина (в Горловке – ред.) и селе Красноармейское (после переименования – Крещатицкое, – ред.) повреждены кровля дома и газопровод».

В «ЛНР» сообщают, что «киевские силовики 5 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), сел Лозовое и Логвиново. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».