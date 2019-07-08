Сало, цветочный мед и утята: Житель Донецка показал рынок «Соловки» (Видео). Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Михаил Саныч побывал на рынке «Соловки» в Ленинском районе города. Цены на продукты он показал в соцсети.

«Людей на этом рынке в субботу-воскресенье – просто тьма», – рассказал Саныч.

По его словам, на рынке – широкий ассортимент различных товаров, купить можно практически все. Саныч приобрел кусочек сала с мясом: за килограмм такого продукта просили 250 руб. (101 грн по местному курсу на 8.07.2019 – ред.), но после небольшого торга продавец уступила дончанину, как постоянному покупателю, и продала по 230 руб. (93 грн).

Продают также свиной шашлык по 300 руб. (121 грн), ребра – 220-250 руб. (89-101 грн), мякоть – 290-320 руб. (117-130 грн), гуляш – 250-260 руб. (101-105 грн).

Мужчина показал цены и на молочные продукты:

домашний творог из цельного молока – 200 руб. (81 грн) за кг;

сметана – 150 руб. (61 грн) за литр;

молоко – 120 руб. (49 грн) за 3 литра.

На овощных рядах на рынке в Донецке продукты имеют такую стоимость:

помидоры розовые – 90 руб. (36 грн);

помидоры красные – 75-80 руб. (30-32 грн);

огурцы – 50 руб. (20 грн);

картофель – 18-20 руб. (7-8 грн);

баклажаны – 50 руб. (20 грн)

лук – 25 руб. (10 грн)

морковка – 40 руб. (16 грн)

кабачки – 30 руб. (12 грн)

перец – 55 руб. (22 грн).

Свежемороженая рыба:

бычки – 75 руб. (30 грн)

камбала – 250 руб. (101 грн)

хек – 230 руб. (93 грн)

минтай – 165 руб. (67 грн)

скумбрия – 190 руб. (77 грн)

щука – 130 руб. (53 грн)

Кроме того, на рынке «Соловки» можно купить масло домашнее по цене 30 руб. (12 грн) за поллитра, цветочный мед – 200 руб. (81 грн) поллитра, мед из акации – 250 руб. (101 грн).

На рынке продают также животных – курицу можно приобрести за 100 руб. (40 грн), утенка – за 80 руб. (32 грн), цыплят – по 150-175 руб. (61-71 грн), двухмесячного поросенка – за 3 тыс. руб. (1,2 тыс. грн), 30-дневных малышей-кроликов – по 200 руб. (81 грн). В продаже есть также котята, щенки, птицы, аквариумные рыбки.

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