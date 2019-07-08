Как у миротворцев ООН: Украинская армия получит системы подавления радиосвязи. Новости

Министерство обороны Украины заказало системы подавления радиосвязи, которые помогут защитить саперов от дистанционного подрыва взрывчатки. Такие приборы под названием «Оберег» – переносные малогабаритные передатчики радиопрепятствий изготавливают в Хмельницком.

Кроме украинской армии, эти устройства уже два года применяют миротворцы ООН. В зонах конфликта «голубые береты» используют «Обереги» во время перемещения боевой техники.

Как пояснил конструктор прибора Виктор Авдеев, устройство создает купол радиусом более 100 м, в котором не сможет сработать ни одно радиоуправляемое устройство.

Вся комплектация «Оберега» от малейшей детали – украинского производства. За точностью изготовления приборов следит компьютер. Одна из изготовляемых на предприятии деталей – печатная плата применяется не только в устройствах «Оберег», но и широко используется для изготовления другой военной продукции – в самолетах, БТР, наземной технике, радиоэлектронной промышленности.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»