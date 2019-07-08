Зеленского просят возобновить транспортное сообщение с Крымом и неподконтрольным Донбассом. Новости

Президента Украины Владимира Зеленского просят возобновить транспортное сообщение с аннексированным Крымом и неподконтрольными украинским властям территориями Донецкой и Луганской областей. Текст соответствующей петиции обнародован на официальном сайте главы государства.

«Возобновить регулярное транспортное сообщение с АРК и отдельными районами Донецкой и Луганской области», – написал автор петиции Кирилл Тимарин.

На момент подготовки материала, петиция, опубликованная 6 июля, собрала 85 голосов из необходимых 25 тыс. До завершения сбора подписей остался 91 день.

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