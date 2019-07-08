Поддерживают ли украинцы введение миротворцев ООН на Донбасс, – опрос. Новости

В вопросе введения миротворцев ООН на Донбасс существуют региональные различия в общественном мнении украинцев. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 июля, в ходе пресс-конференции в Киеве, представляя результаты опроса*, рассказала директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

«Что касается предложения введения миротворческих сил ООН на оккупированные территории "ДНР" и "ЛНР", это поддерживается населением Украины – 55,5%, не поддерживают – 25%, а 20% своего отношения не определили. Но в этом вопросе существуют региональные различия», – сказала она.

«Больше всего поддерживают введение миротворческих сил в западном [74%] и центральном [62%] регионах, а вот в южном и восточном регионах мнения делятся: в южном поддерживают введение миротворческих сил 38%, не поддерживают – 34%, в восточном поддерживают 37%, не поддерживают 42%», – сообщила Бекешкина.

Как сообщил научный руководитель Фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань, в ходе предыдущих опросов, проведенных на Донбассе, социологи выяснили, почему местное население опасается введения миротворцев ООН.

«Мы спрашивали, почему на Донбассе против миротворцев, хотя, казалось бы, это делается именно для того, чтобы обеспечить мир. Ответ был такой: во-первых, потому что боятся людей с оружием в целом; второе – есть ассоциация с Ираком, Сомали, другими странами, где идут боевые действия. И мы знаем, какие информационные каналы навязывают эту точку зрения. Это влияние или российских информационных каналов, или украинских, но тех, которые навязывают эту точку зрения. К сожалению, это влияет на мнение населения Донбасса», – отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, в Украине 49% респондентов считают, что ради мира на Донбассе украинским властям стоит соглашаться на компромиссы, но не на все. При этом общественное мнение о проведении прямых переговоров украинских властей с представителями «Л-ДНР» разделилось.

* Общенациональный опрос был проведен Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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