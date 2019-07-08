В «ЛНР» сообщили подробности смертельного ДТП . Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области в ДТП по вине нетрезвого водителя погибли два человека. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 5 июля в 22:20 «на линию 101 г. Лутугино поступило сообщение от дежурного райотдела внутренних дел о том, что на трассе "Алчевск – Луганск", в районе пос. Успенка, произошла авария». «Легковой автомобиль "Дэу Леганза" на большой скорости съехал с проезжей части и врезался в дерево. В машине находились двое мужчин, которые погибли на месте», – утверждают в «ЛНР».

Там добавляют, что прибывшие на место сотрудники «МЧС» с помощью шанцевого инструмента извлекли из салона погибшего мужчину.

«Предварительная причина аварии: нетрезвый водитель не справился с управлением. Оба погибших – местные жители 36-ти и 37-ми лет. По факту ДТП ведется следствие», – заявили в «республике».

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