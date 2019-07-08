Последний день: Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Новости

Верховная Рада Украины в четверг, 11 июля, соберется на внеочередное заседание. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 июля, в ходе Согласительного совета сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

По его словам, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады народные депутаты смогут закончить рассмотрение правок к Избирательному кодексу Украины. «Это будет наше заключительное решение Верховной Рады этого созыва. Я уверен, мы должны пройти его достойно. Избирательный кодекс об открытых списках – это масштабный и объемный документ, над которым работали годами и рабочая группа, и комитет», – отметил Парубий.

Он призвал народных депутатов принять активное участие во внеочередной сессии парламента и объявил «полную мобилизацию». Среди других законопроектов, которые в четверг, 11 июля, после принятия Избирательного кодекса может рассмотреть Верховная Рада Украины, законопроект №8205 о заложниках, законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы» и законопроект №10244-1 «О военном капелланстве», законопроект «О полном общем среднем образовании» и другие.

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий также напомнил, что в парламенте находится ряд представлений президента о кадровых назначениях, в частности, главы МИД Украины. «Если будет принято решение, в частности, по поводу назначения на пост министра иностранных дел Вадима Пристайко, мы сможем в четверг перейти к принятию кадрового решения. Если в среду Комитет по вопросам иностранных дел примет соответствующее решение, мы будем иметь возможность в четверг рассмотреть и кадровые вопросы», – сказал Парубий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля.