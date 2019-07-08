Готовы ли украинцы на компромиссы ради мира на Донбассе, – опрос. Новости

В Украине 49% респондентов считают, что ради мира на Донбассе украинским властям стоит соглашаться на компромиссы, но не на все. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 июля, в ходе пресс-конференции в Киеве, представляя результаты опроса*, рассказала директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

По ее словам, согласно опросу, такое мнение преобладает во всех регионах Украины:

в центральном – 51%;

на восточном – 50%;

в южном – 48%;

в западном – 28%.

«Общественное мнение существенно не изменилось в этом вопросе. Большинство компромиссов, которые предлагаются Минскими соглашениями, а на самом деле на них настаивает Россия, Кремль, не принимаются гражданами Украины. Причем есть такие, которые не принимаются абсолютно во всех регионах», – говорит Бекешкина.

Она перечислила наименее приемлемые компромиссы по Донбассу для граждан Украины. «Это проведение выборов на условиях боевиков – неприемлемо для 66% опрошенных граждан, приемлемо только для 13%. Неприемлемым является полная амнистия всех участников боевых действий против украинских войск для 61%, приемлемым – для 15%. И формирование силовых органов в этих регионах только из местных представителей неприемлемо для 58% [респондентов], приемлемо – для 18%», – сообщила эксперт.

«Преимущественно неприемлемым является для населения и внесение изменений в Конституцию о предоставлении русскому языку статуса государственного [неприемлемо – 54%, приемлемо – 30%], и согласие на особые политические и экономические отношения временно неподконтрольных территорий с Россией [неприемлемо – 53%, приемлемо – 23%], и принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины [неприемлемо – 48%, приемлемо – 29%]. Это неприемлемо в масштабах Украины», – рассказала социолог.

Кроме того, согласно опросу, установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают лишь 17% населения Украины. При этом больше всего сторонников силового варианта среди жителей запада (28%) и центра (16%) и значительно меньше на юге (8%) и востоке Украины (13%).

* Общенациональный опрос был проведен Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.