Прямые переговоры с «Л-ДНР» и блокада: Мнения украинцев разделились. Новости

В Украине общественное мнение о проведении прямых переговоров украинских властей с представителями «Л-ДНР» разделилось. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 июля, в ходе пресс-конференции в Киеве, представляя результаты опроса*, рассказала директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

По ее словам, 41% респондентов считают проведение таких переговоров приемлемым, ровно столько же опрошенных – неприемлемым. «Здесь разделение имеет четко выраженный региональный характер. Больше всего такие переговоры поддерживают на востоке – для 54% приемлемы, для 33% – нет. И на юге – соответственно для 68% приемлемо, для 20% – нет», – сообщила она.

Эксперт отметила, что также неоднозначным является и отношение украинцев к прекращению блокады Донбасса и восстановлению торговли с неподконтрольными территориями. «Такое предложение считают приемлемым 32% украинцев, неприемлемым – 48%. В регионах мнения делятся: прекращение торговой блокады считают приемлемым 52% на юге, 22% – неприемлемым. На востоке 47% – приемлемым и 36% неприемлемым», – рассказала Бекешкина.

Согласно опросу, преобладает негативное отношение граждан Украины к прекращению блокады Донбасса и восстановлению торговли с неподконтрольными территориями в центральном регионе: это приемлемо для 32% респондентов, неприемлемо – для 48%; и на западе: 15% считают такое предложение приемлемым, а 15% – нет.

Как сообщалось ранее, в Украине 49% респондентов считают, что ради мира на Донбассе украинским властям стоит соглашаться на компромиссы, но не на все.

* Общенациональный опрос был проведен Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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