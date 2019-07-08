Укрепление гривны: Эксперты пояснили, почему это происходит и надолго ли. Новости

В июле в Украине наблюдается рекордное укрепление национальной валюты. Курс доллара опустился ниже 26 грн за доллар США. При этом средний курс доллара, согласно прогнозу Министерства экономического развития и торговли, составит в текущем году 29,08 грн за 1 гривну. С чем связано укрепление нацвалюты, и как долго продлится этот процесс, в комментариях «Донецким новостям» рассказали эксперты.

Экономист Даниил Монин назвал три фактора укрепления гривны. «Первый – работа Минфина по привлечению иностранцев для покупки облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ). Только за июнь зашло 300 млн долл. Второй фактор – сейчас газ дешевый, а руда подорожала – это позитивный временный фактор, который также укрепляет нацвалюту. И третье – выборы всегда сопровождаются тратами денег, которые обычно хранятся в оффшорах», – отметил он.

Финансовый эксперт Алексей Кущ уверяет, что если бы гривна укреплялась под воздействием фундаментальных факторов (динамический рост украинской экономики, прирост прямых иностранных инвестиций, высокие темпы роста экспорта), это было бы экономически обосновано. Но таких факторов в глобальном смысле не наблюдается.

«Сейчас разве что более-менее благоприятные цены на металл, зерно, кукурузу, а также – на железную руду (более 120 долл. за тонну, тогда как годом ранее примерно в 2 раза меньше). Но этих фактор недостаточно, чтобы нынешний курс был экономически обоснован. Это подтверждает и динамики экспорта (в прошлом году за январь-апрель он вырос на 12,7%, а в текущем за тот же период – лишь на 6%). Положительная товарная конъюнктура не сказывается на резком увеличении экспортной выручки. Динамика экспорта сокращается. Ценовые факторы – локальные и в основном используются для получения сверхприбыли финансово-промышленными группами. В экономику эти деньги попадают ограничено», –считает эксперт.

По мнению Алексея Куща, укрепление гривны, прежде всего, связано с искусственными монетарными факторами в виде операций НБУ на открытом рынке капитала, а также – с операцией Минфина по выпуску краткосрочных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) со сроками погашения 3-6 месяцев.

«С одной стороны, НБУ стерилизует денежную массу, забирая у банков всю избыточную ликвидность с помощью выпуска депозитных сертификатов (так создается искусственный дефицит гривны на рынке). С другой стороны, Минфин привлекает спекулятивные инвестиции нерезидентов на рынок ОВГЗ, создавая искусственное предложение спекулятивной валюты (профицит) при дефиците гривны», – говорит Кущ.

Эксперт называет подобные финансовые игры моделью сжатой монетарной пружины и пирамидой.

«Опасно тем, что сжатие этой пружины не бесконечно, как и высота финансовый пирамиды. И чем выше будет пирамиды, чем сильнее сожмется пружина, чем сильнее укрепится курс нацвалюты, тем больнее будет при разжатии пружины, разрушении пирамиды и отскока в сторону девальвации», – продолжает эксперт.

По словам Куща, с этим страна может столкнуться ближе к осени, когда курс, в лучшем случае, вернется к экономически обоснованным 28 грн за доллар.

«Ну, а пока есть возможность, украинцам стоит пользоваться благоприятным курсом и максимально скупать иностранную валюту», – советует финансовый эксперт.