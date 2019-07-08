Что думают украинцы о будущем «Л-ДНР», – опрос. Новости

Социологи выяснили мнение украинцев относительно политического будущего неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 июля, в ходе пресс-конференции в Киеве, представляя результаты опроса*, рассказала директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

По ее словам, большинство граждан Украины предпочитают вариант возвращения неподконтрольных территорий Донбасса на довоенных условиях – 54% респондентов. «Еще 17% хотят, чтобы эти территории вернулись в Украину, но получили больше независимости от Киева. Вариант автономии в составе Украины поддерживают 12% украинцев, больше всего на востоке – это 23%. На востоке делятся мнения между возвращением этих территорий на довоенных условиях и возвращением этих территорий в Украину, но с большими полномочиями», – сообщила Бекешкина.

Как сообщалось ранее, в Украине 49% респондентов считают, что ради мира на Донбассе украинским властям стоит соглашаться на компромиссы, но не на все. При этом общественное мнение о проведении прямых переговоров украинских властей с представителями «Л-ДНР» разделилось.

* Общенациональный опрос был проведен Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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