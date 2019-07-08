Украина хочет отменить норму о 60 днях для пенсионеров из неподконтрольного Донбасса . Новости

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает увеличить срок, на который пенсионеры из неподконтрольной части Донбасса смогут выехать на подконтрольную территорию для получения украинской пенсии, до одного года. Об этом он сказал сегодня, 8 июля, в ходе саммита Украина-ЕС в Киеве, передает «РБК-Украина».

Глава государства отметил, что сейчас этот срок составляет 60 дней. «Я в целом вам хочу сказать, какие шаги мы предложили, чтобы Минск продолжился, и мы решили вопрос остановки огня. Хочется, чтобы в ближайшее время мы остановили эту войну. Вы знаете, чтобы получить пенсию, человек должен раз в 60 дней (пересекать КПВВ для получения пенсии, – ред.) ... Мы предложили следующий шаг: пожалуйста, давайте разрешим людям быть людьми. Мы предложили срок в 1 год. Хотя я очень хочу надеяться, что за год у нас не будет войны», – заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что по результатам саммита Украина – Европейский Союз в Киеве подписан ряд соглашений. Среди них между правительством Украины и Европейской комиссией заключено дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение о финансировании мероприятия «Поддержка ЕС для востока Украины». Целью документа является увеличение на 10 млн евро объема финансирования ЕС для расширения деятельности по соглашению на регионы, граничащие с Азовским морем, в частности на часть Запорожской области.