На Донетчине горят пшеничные поля: Как спасают урожай (Видео). Новости

В Донецкой области горят пшеничные поля. С начала года уже произошло 6 пожаров. Более полусотни гектаров пшеницы уже потеряно. На помощь аграриям приходят спасатели.

Накануне загорелись посевы в Никольском районе. «Последствиями этого пожара стало уничтожение 50 гектаров пшеницы озимой на корню. Сначала пожар возник в сухой траве, которая находилась за пределами лесополосы в пределах Богдан-Горы. И пожар сухой травы перекинулся на массив ранних зерновых в связи с тем, что было пренебрежение правилами пожарной безопасности», – рассказал инспектор Никольского райотдела главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Евгенмй Черноштан.

По словам агронома Александра Филенко, чтобы огонь не уничтожил весь урожай, поле делят на сектора. Если загорается один, то на другой пламя уже не перекинется. «Делаются противопожарные обкосы, противопожарные полосы, они прокашиваются комбайном, делается обпашка с соблюдением всех норм, которые до нас доводит техника безопасности. И выставляется знаки. Люди видят, где нельзя пользоваться огнем, потому что в поле находится хлеб», – объяснил он.

Причиной одного из пожаров на этих полях спасатели признали поджог. Однако в основном возгорания происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Окурок или даже осколок стекла в жаркую погоду может вызвать большой пожар.

Вспыхнуть сухие колосья могут и из-за работы комбайнов. Достаточно одной искры. Поэтому некоторые аграрии к уборочной готовятся вместе со спасателями. Проводят совместные учения. Трактором обрабатывают место условного возгорания. Для тушения спасатели используют водяные пушки на лафетах. «В течение уже нескольких лет у нас тесное сотрудничество с данных сельхозпредприятием. Данное сельхозпредприятие у нас каждый год берет в аренду автомобиль для целей пожаротушения, у нас ежегодно проходят обучение. По этому поводу могу сказать, что взаимодействие и слаженность действий я оцениваю на оценку "хорошо"», – сообщил и. о. начальника 21 государственного пожарно-спасательного отряда ГСЧС Украины Олег Редченко.

Также спасательная бригада дежурит неподалеку пока в поле работает техника. Потому что если вспыхнет, потушить без спецтехники такое пламя не удастся. Тогда сгорит не только урожай, но и сельхозмашины.

Пожарные уверяют, что в любой момент придут на помощь. И призывают граждан не выбрасывать в поля мусор и сигареты.

Источник: ТК «Донбасс»