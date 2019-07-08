Эффект на 300%: В Славянске утепляют амбулатории (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) к августу обещают закончить два проекта по повышению энергоэффективности зданий и сооружений, которые реализовываются в рамках сотрудничества с Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО) и городским советом. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Международная финансовая организация выделила 1 млн евро на капитальный ремонт:

здание амбулатории № 4 «Центр первичной медико-санитарной помощи» (детская поликлиника);

здание амбулатории №№ 1, 2 «Центр первичной медико-санитарной помощи города Славянска» (бывшая поликлиника АИЗа);

городских сетей наружного освещения.

«В 2017 году в Киеве мной был подписан Меморандум о сотрудничестве с компанией НЕФКО, в рамках которого городу сначала выделили полмиллиона евро, а потом увеличили сумму до миллиона евро. В рамках этого проекта идет к завершению полная модернизация двух медицинских учреждений, амбулаторий. А также в рамках меморандума реализуется проект по освещению более 20 улиц Славянска, частично подрядчик уже приступил к работам», – рассказал городской голова Славянска Вадим Лях.

Как уточнил мэр, увеличение суммы связано с добавлением работ по термомодернизации медучреждений: «Если сначала планировалась замена окон, то сейчас появилось утепление крыши и фундамента. Все это позволит значительно снизить энергопотребление этих зданий. Для нас сейчас в момент оптимизации и постоянного увеличения стоимости энергоносителей – довольно таки существенный проект».

Он уточнил, что внутренние работы проект не предусматривает.

«Сначала планировалось закончить работы в обоих зданиях в апреле, но так как не было средств – теперь август месяц. Как только закончатся работы с лесами, сразу приступим к благоустройству прилегающей территории и подъездных путей возле амбулатории № № 1, 2. Согласно проекту, планируется вложить 2,5 млн грн – это деньги местного совета», – говорит Лях.

По словам энергоменеджера Славянского городского совета Александра Корчмы, после термомодернизации потребление тепла двумя медучреждениями города снизится на 300%.

«Заявленный эффект от термомодернизации – в 3 раза снизится потребление энергетических ресурсов. В данном случае, это гигаколории и киловат часы электрической энергии по наружному освещению, по замене освещения в помещениях наших амбулаторий и детской поликлиники. Наши две амбулатории № 1 и № 4 потребляют сегодня 520 Гкал в год тепловой энергии. По заявленным расчетам, которые делали за счет доноров международные эксперты, потребление снижается до 170 Гкал в год по тепловой нагрузке», – сказал Корчма.

Как уточнил менеджер, 1 Гкал на сегодня стоит порядка 1 500 грн и в год предполагается снижение на 350 Гкал. И, согласно расчетам, окупаемость всего проекта по термомодернизации произойдет через 10,5 лет.

Таким образом предполагается, что город будет экономить полмиллиона гривен в год: «Это те цифры, которые заявлены в расчетах и в меморандуме между Славянским городским советом и донорами, которые выделяют финансирование на термомодернизацию этих двух строений», – добавил Корчма.

О ходе строительных работ рассказал директор «Центра первичной медико-санитарной помощи» Сергей Агапов.

«Качеством работ мы удовлетворены, потому что идет серьезный контроль со стороны представителей НЕФКО. Приезжает регулярно из Киева представитель, осуществляющий технический контроль, поэтому подрядчик четко знает, что никакие недоделки скрыть невозможно. Кое-какие моменты заставляли их устранять. Хотелось бы, чтобы темп ускорили. Но по качеству – претензий нет», – констатировал Агапов.

Он отметил, что в этом году НЕФКО дополнительно еще вкладывает 1 млн грн на модернизацию двух лифтов амбулаторий.

Руководитель медучреждения добавил, что также будут установлены индивидуальные теплопункты, которые будут регулировать подачу тепла в здания в зависимости от времени суток: «Ночью это будет минимальная подача, к утру будет автоматически все включаться и к приходу сотрудников и посетителей температура будет уже набирать необходимые нормы».

Ход модернизации амбулатории №№ 1, 2