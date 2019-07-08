В «ЛНР» уличили в мошенничестве «советника» Пасечника. Новости

На неподконтрольной украинской власти территории Луганской области «МВД ЛНР» возбудило уголовное дело в отношении Владимира Чернева, который является действующим советником «главы ЛНР» Пасечника. Об этом сегодня, 8 июля, пишут в соцсетях.

Черневу вменяют мошенничество. «В определенных кругах ЛНР широко известен такой бизнесмен как Игорь Нарожный (свердловский угольщик, контрабандист и металлоломщик, да и вообще замечательный предприимчивый парень), так вот, Нарожный дал взятку в сумме 1,7 млн рублей советнику Пасечника для получения разрешения на разработку шлакового алюмосодержащего отвала. Чернов пообещал, сказал, что будет решать непосредственно с "Самим!", лавэ снял, а вопрос не решил. Нарожный резонно начал требовать возврата денег, но получил отказ ... Решил меня кинуть! (подумал Нарожный) и накатал заяву в МВД ЛНР о вымогательстве взятки», – говорится в сообщении.