Актеры со всей страны: В Северодонецке показали, как работает Луганский театр-переселенец (Видео). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) возрождается театр-переселенец – Луганский областной академический украинский музыкально-драматический театр.

Из-за боевых действий была практически полностью разрушена культурная инфраструктура Донбасса. Первые представления театр-переселенец вынужден был давать где придется, а затем, в августе 2015 года, он получил новый дом – было восстановлено аварийное помещение Северодонецкого городского театра драмы.

«Эта ситуация заставила всех выйти из зоны комфорта. Те, кто имели силы, они использовали это как плюс для себя», – рассказывает директор театра Сергей Дорофеев.

По его словам, театр – это люди, это переселенцы, которые переехали и которые делают театр в Северодонецке. Таких переселенцев в театре работает чуть больше 30-ти. Кроме того, в труппе есть актеры со всей страны.

«Сейчас уже мы имеем собственную сцену, нам не нужно никуда переезжать. У нас уже появились наши постоянные зрители. Переселенцы, которые работают у нас, они подчеркивают, что Луганщина – это Украина, тем, что они работают под украинским флагом. Они создают позитивный имидж Украины именно тут, на Луганщине, через свое искусство», – сообщает директор.

По словам актрисы Ольги Яковенко, люди сделали сознательный выбор, переехали и все начали заново. «Здесь был разваленный театр, у нас не было ни костюмов, ни репертуара, ни декораций – ничего не было. Мы все начинали с нуля», – делится актриса.

Она добавляет, что у каждого актера – много ролей.

Как рассказал актер Евгений Мерзляков, в Луганске было три театра. «И не стало ни одного», – отметил он.

Актер сообщил, что на призыв руководства театра откликнулись сотрудники, которые теперь выступают в Северодонецке.

В театре считают, что вернуть Донбасс можно, изменив мнение. Люди должны видеть, что есть работа, все развивается. Художественный руководитель театра Владимир Московченко отмечает, что «искусство должно брать зрителей за руку и уверенно, спокойно вести в завтрашний день».

Сегодня в репертуаре театра-переселенца – 32 представления. В театре работают режиссеры-постановщики, художник-постановщик, репетитор по балету, хормейстер, оркестр в составе 16 музыкантов. Актерский состав театра насчитывает более 20 актеров, 8 артистов балета и 4 артиста-вокалиста. Постановочный состав готовит декорации, реквизит и костюмы к спектаклям.

Часть творческого коллектива осталась в неподконтрольном украинским властям Луганске. В 2018 году оставшиеся актеры принимали участие в съемках фильма «Ополченочка».

Напомним, руководство Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра выехало на подконтрольную Украине территорию, возглавив в Северодонецке художественный состав театра.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и на основе собственной информации

Читайте также: