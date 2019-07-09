Высшему совету правосудия рекомендовано уволить 13 судей из неподконтрольного Донбасса. Новости

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) рекомендует Высшему совету правосудия уволить 13 судей из временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.

Уточняется, что вчера, 8 июля 2019 года, на заседаниях коллегий ВККС Украины рассматривался вопрос о внесении в Высший совет правосудия представления с рекомендацией об увольнении 15 судей из Донецкой и Луганской областей с должности.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения: