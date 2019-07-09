Пожарные не приехали: Последствия обстрела прифронтового Новгородского (Фото). Новости

В результате обстрела из крупнокалиберного пулемета поселка Новгородское (Донецкая обл.) на ул. Славянской полностью сгорела летняя кухня и сарай. Обстрел произошел вечером в воскресенье, 7 июля. Хозяева дома, украинские военные и жители поселка тушили пожар более 3-х часов, пожарные не приехали.

«Мы сидели в летней кухне, когда начался обстрел. Очень сильный. Непонятно откуда. Все свистело, все громыхало. Потом слышим – уже шифер трещит. Выглянули, а здесь уже все пылает огнем. Это страшно. Я начала набирать пожарную службу, мне ответили, что вызов приняли, но вопрос решается. В течение этого времени я раза 4 звонила, мне сказали: "Мы не приедем"», – вспоминает хозяйка поврежденного дома Любовь.

По словам поселкового головы Новгородского Николая Ленко, пожарные не приехали, потому что у них не было разрешения от штаба операции Объединенных сил тушить пожар в «красной зоне», где все еще проживают 10 человек. «На сегодняшний день уже больше месяца нет воды в поселке, централизованной. Если бы хотя бы была вода здесь, в домостроении, в полном объеме, мы могли бы это гораздо раньше локализовать», – говорит он.

«Каждый сосед бежал: у кого было полведра воды в запасе, у кого-то миска с водой, кто-то бежал с кастрюлей. Всей улицей пытались помочь. Благодаря военным, которые вылезли наверх, тушили крышу, отсекали пожар от дома, мы смогли спасти это домостроение. Но не факт, что мы сможем это сделать в будущем», – рассказал Ленко.

Как сообщалось ранее, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями поселка Новгородское в субботу, 6 июля, был травмирован мужчина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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