Сводка из зоны ООС за 8 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 17 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Водяного – из артиллерийских систем калибром 122 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

рядом с Лебединским – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

на окраине Красногоровки – из крупнокалиберного пулемета;

в районе Пищевика – из миномета калибром 82 мм и автоматического гранатомета;

вблизи Чермалыка – из станкового противотанкового гранатомета;

рядом с Богдановкой – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

вблизи Новолуганского – из минометов калибром 82 мм;

рядом с Пивденным – из миномета калибром 120 мм;

неподалеку Майорска – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток противник один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли позиции украинских военных рядом с Широкино – из стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ в минувшие сутки выпустили по прифронтовым районам ДНР более 200 снарядов, в том числе почти полсотни калибром 152 мм. За истекшие сутки общее количество нарушений составило 15 раз. Под огнем оказались поселки шахты "Трудовская", Александровка и Старомихайловка на окраинах Донецка; горловские поселки шахты им. Гагарина, шахты им. Изотова, Доломитное; Ясиноватая; Безыменное, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Красноармейское (после переименования – Крещатицкое, – ред.), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Саханка. При обстрелах применялись гаубицы калибром 152 мм, минометы калибрами 120 и 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. В результате обстрелов в Горловке повреждены 6 домостроений».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Калиновка, Желобок и Лозовое. Огонь велся из минометов калибром 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».