Почему не восстановили раньше: В соцсетях обсуждают ремонт моста в Станице Луганской. Новости

«Глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что в «республике» воспримут любые односторонние действия украинских властей на мосту у Станицы Луганской (Луганская обл.) «как акт агрессии». На это отреагировали пользователи социальных сетей.

Сегодня, 9 июля, на своей странице в социальной сети «глава ЛНР» заявил следующее: «В случае необходимости мост мы восстановим сами. И на нашей стороне, и на вашей».

«Хотите реально помочь людям? Наши представители озвучат предложения в Минске», – утверждает он.

На заявление «главы ЛНР», в частности, на реплику «наша задача – в первую очередь заботиться о людях», отреагировали пользователи социальных сетей:

«Alabriel»: «Почему мост не восстановили раньше? Почему не работает Золотое?»;

«Kopica68»: «Мост – это хорошо! Но в первую очередь дайте людям работу, достойную заработную плату!»;

Андрей Валерьевич: «Леонид Иванович, а вам не кажется, что такая необходимость существует уже!?!»;

Тим: «А теперь вспомните цены, которые выросли…»;

Ольга: «И помидоры в сезон по 100 руб. (40 грн по курсу местного банка на 09.07.2019, – прим. ред.). Все для людей»;

Софья: «Подумайте о людях, не выключая свет и воду. Все хорошо. Процветаем»;

Алексей: «Все заботятся только о себе, не зря лезут во власть»;

Сергей: «В Ялте цены дешевле, чем в ЛНР».

Ранее сообщалось, что НВФ «ЛНР» не убрали фортификационные сооружения сразу за деревянным мостом у КПВВ «Станица Луганская».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти готовы в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской при условии демонтажа бетонных укреплений со стороны незаконных вооруженных формирований.

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