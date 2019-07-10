Мины на побережье и пустующие пансионаты: Как выглядят заброшенные курорты Азовья (Фото). Новости

На Азовском побережье в Донецкой области из-за близости к линии разграничения много баз отдыха и оздоровительных лагерей не работают. Часть из них пустые, потому что подчинены предприятиям, которые остались на неподконтрольной Украине территории.

Широкино раньше было известно как курортный поселок на побережье Азовья. До начала боевых действий на Донбассе здесь работали два детских лагеря, в которых за сезон оздоравливались около 8 тыс. детей из разных регионов Украины. Кроме того, 4 базы отдыха и сотни частных пансионатов Широкино до войны каждый сезон принимали более 12 тыс. туристов.

Разрушенные дома, заминированный берег – так сейчас выглядит бывший курортный поселок на Азовском побережье Широкино. В нем не осталось ни одного местного жителя, а из-за обстрелов здесь нет уцелевших жилых домов.

Такая же участь постигла популярные среди туристов курорты Сопино, Бердянского, Приморского и Пионерского. Вся акватория Азовского моря вдоль этих населенных пунктов заминирована. Базы отдыха разрушаются, море размывает побережье, а мародеры воруют все, что еще можно унести.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

«Природа берет свое: там отпало, там отсырело, там еще что-то. Берег, сами видите, потихоньку подмывает, потихоньку идет эрозия почвы, песок забирает. Надо, чтобы оно жило», – говорит сторож одного из пансионатов Сергей.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Несмотря на отсутствие отдыхающих, за одним из детских лагерей следит местная жительница Наталья. Женщина показала здания, которые в начале войны обстреляли участники незаконных вооруженных формирований. По ее словам, до войны здесь за смену отдыхали около 500 детей. «Если мы не будем поддерживать лагерь, если мы не будем наводить порядки, оно же все придет в упадок. А мы надеемся на лучшее, что дети приедут», – сказала Наталья.

По другую сторону побережья от Мариуполя расположены Ялта, Мелекино, Юрьевка, Урзуф и Белосарайская коса. Эти курорты Азовского моря постепенно возвращают напуганных войной туристов. Сейчас здесь немало отдыхающих. Местные чиновники надеются, что курортный сезон на Азовье в этом году будет лучшим за последние 5 лет.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

«На сегодняшний день из 200 баз отдыха у нас официально открылось 50, около 12 еще оформляют бумаги», – сообщил председатель Мангушской райгосадминистрации Дмитрий Черница.

По его словам, около 50 здравниц стоят закрытыми, поскольку подчинены предприятиям, которые остались на неподконтрольной Украине территории Донетчины. «Они не платят нам никаких налогов, они не платят заработную плату своим работникам. Ну, и эти базы действительно приходят в упадок, хотя пляжи там очень хорошие», – отметил чиновник.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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