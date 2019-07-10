От военных палаток до французских нарядов: Семья переселенцев освоила швейный бизнес (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) семья переселенцев Елены и Алексея Винокуровых обеспечивает тентами украинскую армию. Маленькое предприятие получило большой заказ от Минобороны Украины, а затем – от французкого бренда.

Семья Винокуровых, как и многие переселенцы, из-за войны на Донбассе лишились привычной жизни и работы. После двухлетнего скитания вернулись на Луганщину и начали все с нуля. «Сестра подсказала хорошую идею, что можно заняться пошивом палаток. Мы купили машинку и оверлок. У нас был один наемный сотрудник. С этого мы начинали. Опыта у нас вообще не было в этом направлении. В прошлом мы – банковские сотрудники», – вспоминает Елена.

Елена и Алексей Винокуровы. Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Самый первый заказ предпринимателей – чехлы для аттракционов для харьковского парка развлечений. Через 2 месяца переселенцы поняли, что могут делать больше. «Начали смотреть шире – не только палатки, не только чехлы. Мы поняли, что можем отшивать инкассаторские сумки и какие-то чехлы для военной техники», – отмечает Елена.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Первый серьезный заказ бизнесмены получили от Министерства обороны Украины – сшить военные палатки на полмиллиона гривен. После – заказ на ангар для вертолетов. Сейчас в их цеху кипит работа. «В настоящий момент мы делаем два шатра для Министерства обороны. Это большие конструкции – 6х10 м. Мы сделали металлоконструкцию, и сейчас выполняем стены и верхнее покрытие крыши – сваривают ребята из ткани ПВХ», – рассказал собственник швейного предприятия Алексей.

Производство семьи Винокуровых включает в себя три цеха. В каждом производят разную продукцию, в одном из них шьют под заказ платья, которые отправятся во Францию. Первый заказ из Парижа предприниматели-переселенцы получили более полугода назад. Сейчас заканчивают пошив 7-й партии.

Как рассказала технолог швейного производства Ирина Бирюкова, из Франции заказчик присылает предприятию лекала, модель либо образец продукции, ткань и необходимую фурнитуру, а изготавливают партию уже украинские мастера.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

На швейном производстве семьи Винокуровых работают 16 человек. В день одна швея производит 50 платьев. В отдельном цеху швейным изделиям придают товарный вид: в день одна гладильщица успевает отутюживать более сотни платьев.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

В планах владельцев семейного бизнеса расширение производства до 30 наемных работников, а также открыть фабрику по пошиву женского белья, на которой были бы трудоустроены 300 человек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

Читайте также: