Чаще изымали алкоголь и топливо: На Донетчине рассказали о нарушениях на КПВВ. Новости

В Донецкой области за минувший месяц линию разграничения через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) пересекли более 150 тыс. машин и 1 млн 170 тыс. граждан. Об этом сегодня, 9 июля, в ходе брифинга в Краматорске рассказал заместитель командующего ООС Богдан Бондарь.

По его словам, во время проверки украинские пограничники трижды предотвращали перевозку наркотических средств и изъяли из незаконного оборота товаров на сумму свыше 32 млн грн. «В основном это такие группы товаров, как алкоголь и спирт, фактически на 10 млн грн. Практически 30% [от общего объема изъятых товаров]. Далее идут горюче-смазочные материалы – около 7,8 млн грн, транспортные средства и табачные изделия, и другие товары на сумму более 5 млн грн», – сказал он.

В целом за июнь выявлено 87 фактов нарушения порядка перемещения товаров и осуществления хозяйственной деятельности в зоне проведения ООС. Все они были направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»