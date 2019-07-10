В детстве приучали любить свою страну: Как переселенцы воюют за Донбасс. Новости

Аннексия Крыма и война на Донбассе сломали судьбы более миллиона украинцев, заставили несогласных с политикой Кремля оставить свои дома и искать убежища подальше от российских снарядов. Но некоторые уехали не так далеко от войны – часть переселенцев уже несколько лет сначала в составе добровольческих батальонов и по настоящее время в составе Вооруженных сил Украины воюют за Донбасс.

Переселенка из Донецка Александра служит в ВСУ парамедиком. Ее родной дом расположен всего в двух десятках километров от позиций украинских военных, где она несет службу. Вспоминает, что в 2014 году, как и многие добровольцы ВСУ из шахтерской столицы, верила, что все закончится очень быстро. «Шли, чтобы освободить свой дом, чтобы туда вернуться. Была надежда, что вернемся почти сразу, но, как показала практика, это затянулось слишком долго, и многие уже просто не хотят туда возвращаться. Некуда возвращаться», – говорит девушка.

«Меня в детстве приучали любить свою страну», – добавила Александра.

Для бойца-переселенца из Донецка с позывным «Дончанин» забыть о Донбассе означает отдать свой дом врагу. «Мне очень больно от этого, потому что много ребят, наши дончане, прошли Майдан, войну, говорят: "Мы никогда не вернемся в Донецк". Ну, давайте мы оставим все. Зачем тогда нужно было начинать все? Молча развернулись бы и выехали 5 лет назад. Но зачем тогда эта борьба? Потому что для меня Донецк – есть и будет Украина. Луганск – есть и будет Украина. Крым – есть и будет Украина», – отмечает доброволец ВСУ с позывным «Дончанин».

У него за плечами опыт боевых действий в составе нескольких добровольческих батальонов, бои в Песках и на подступах к Донецкому аэропорту. Сейчас переселенец из Донецка занимается общественной деятельностью и живет мечтой вернуться домой.

Дончанин, который с оружием в руках воевал за считанные километры от собственного дома, не верит в скорый мир и убежден, что Россия только будет делать вид, что уходит из Донбасса, но там все равно будет продолжаться партизанская война. «Даже если такие, как я, вернутся туда и будут жить отдельным военным городком, то свою семью я еще много лет туда не смогу привезти, потому что я хорошо понимаю, что как мы не прощаем гибель своих побратимов, своих друзей, своих родителей, своих детей, так и они не простят этого», – считает он.

Украинский военнослужащий-переселенец Джемиль убежден, что после освобождения Донбасса будет освобожден и Крым. На родном полуострове он не был три года, и пока ему дорога к семье закрыта. «Мне очень хочется их скорее увидеть, увидеть родные места. Когда идешь по улице и какой-то знакомый запах, какой-то знакомый пейзаж, это навевает определенные воспоминания и определенный эмоциональный фон», – делится надеждами боец ВСУ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факты ICTV»