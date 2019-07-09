В «ДНР» анонсировали запуск железнодорожного сообщения с Россией. Новости

В «ДНР» пообещали запуск железнодорожного сообщения с Россией. Об этом рассказал «министр транспорта ДНР» Дмитрий Подлипанов, сообщают сегодня, 9 июля, местные интернет-ресурсы.

По его словам, запуск железнодорожного сообщения с Россией планируется открыть в текущем году. «В соответствии с ранее запланированными мероприятиями по организации запуска пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в международном сообщении, в частности по территории России, министерством транспорта ДНР совместно с российскими коллегами, прорабатывается данная возможность. При успешном исполнении всех запланированных мероприятий и соблюдении условий договоренностей запуск железнодорожного сообщения с Россией планируется открыть в текущем году. Сообщение будет осуществлять ГП "Донецкая железная дорога"», – рассказал Подлипанов.

Он сказал, что на данный момент для обеспечения международных маршрутов предприятием проводится работа по подготовке персонала, а также материальной базы для осуществления пассажирских перевозок.