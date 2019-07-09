В «ЛНР»: Жителю Кадиевки дали 12 лет за «госизмену». Новости

«Верховный суд ЛНР» приговорил жителя Кадиевки (до переименования – Стаханова) к 12 годам лишения свободы за «государственную измену». Об этом сообщили в «МГБ ЛНР».

В сообщении говорится, что «во время следствия было установлено, что Николая Полозова завербовали сотрудники СБУ. Житель Стаханова выполнил задание СБУ – обманом вывез на территорию Украины своего товарища по народному ополчению Василия Крята, которого в Украине арестовали и осудили. За передачу СБУ жителя ЛНР Н.Полозов получил денежное вознаграждение в размере 4 700 гривен. Кроме того, одной из задач агента украинских спецслужб было внедрение в ряды народной милиции ЛНР с целью сбора и передачи сведений военного характера».