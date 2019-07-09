В Рубежном на пляже, где отравились люди, купаться запрещено: Посетителей это не останавливает (Видео). Новости

В Рубежном (Луганская обл.) на пляже «Малибу» озера Песочное, где отравились люди, купаться нельзя до сих пор. Но посетителей пляжа это не останавливает.

«Ну, купаемся, я думаю ничего такого нет», – говорит посетительница пляжа Юлия.

«Я купаюсь с того дня как запретили, каждый день», – добавляет посетитель пляжа Владимир.

Специалисты только что закончили анализ проб воды. «Загрязнение – лактозоположительный индекс в 4 раза превышает нормативы. Это показатель не только этого озера, но практически всех водоемов Луганской области», – сообщил заместитель начальника Луганского областного лабораторного центра Владимир Жданов.

Людей, которые проглотили такую воду, уже вылечили. «Выписаны все с выздоровлением, новых случаев поступления, связанных с пляжем, не зарегистрировано», – сказала заместитель главного врача Рубежанской городской больницы Нина Осиченко.

Между тем, отдыхающие предполагают, из-за чего могло произойти массовое отравление. «Случай, что произошел, я считаю, потому что в бассейне много кто купался. Если бы было что-то в озере, то было бы в озере», – говорит посетительница пляжа «Малибу» София.

Другой вероятный источник в день отравления жители успели снять на видео. Неподалеку отсюда расположены очистные сооружения, откуда, по мнению жителей, и шел выброс.

Коммунальщики отрицают, что стоки из канализации попали в озера. Рабочие признаются, иногда сливают, но поодаль. «Накопитель вон за бугром, четыре рукава откачиваем и сбрасываем туда все», – сказал рабочий.

В соседнем Северодонецке есть два озера и столько же рек. Однако знаки о запрете купания не смущают даже родственников маленьких детей. «Что нельзя купаться, это же везде висят таблички. Ничего, мы не первый раз здесь купаемся, вроде пока ничего», – говорит посетительница пляжа Галина.

Поставить здесь охрану и не пускать людей к воде – невозможно. Поэтому местные власти надеются на сознательность отдыхающих.

Ранее сообщалось, что 18 июня после купания в озере в Рубежном госпитализированы 18 человек. Позже стало известно, что в лечебные учреждения Луганской области после купания в озере Песочное поступили 27 человек. Позднее количество человек, заболевших острой кишечной инфекцией после купания на озере Песочное, увеличилось до 38 человек. Позже стало известно, что вспышка острой кишечной инфекции, связанная с купанием на пляже «Малибу» озера Песочное, ликвидирована. По данным лабораторных исследований, в воде были обнаружены кишечные палочки, энтеровирусы, бактерии. Показатели свидетельствуют о загрязнении водоема фекалиями.

Источник: ТК «Донбасс»

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