Вмести свою жизнь в чемодан: В Одессе запустили квест о переселенцах. Новости

В Одессе запустили социальный квест «Вмести свою жизнь в чемодан». По правилам, за 5 минут в макете квартиры нужно найти 20 ценных вещей и упаковать их в чемодан. Цель – показать, что пережили переселенцы из Донбасса и Крыма, когда покидали свои дома.

«Целью проекта является то, чтобы преодолеть у людей какие-то стереотипы или предубеждения, связанные с переселенцами, а также хотя бы символически поставить людей в те условия, заставить немножечко пережить те эмоции, которые переживали переселенцы, когда покидали свои дома», – говорит модератор квеста Дмитрий Буловский.

После того, как включается таймер, участники квеста пытаются найти документы, деньги, одежду. Организаторы отмечают: собрать все 20 вещей еще никому не удавалось. Реже всего находят телефон. Одна из участниц квеста Дарина Гончар нашла телефон, но в спешке забыла о документах. «Некоторые деньги мы взяли, но не нашли паспорт, ИНН. Из одежды, в принципе, мало [взяли], можно было бы взять и больше, но этого тоже достаточно», – поделилась она своим результатом.

За 5 лет вооруженного конфликта на Донбассе для преподавателя английского языка – переселенки из Донецка Тамары Эльфреде Одесса стала родной. Женщина вспоминает: уезжать из дома было страшно. «Я очень боялась двух вещей. Я боялась, что у нас отнимут деньги. Второе – я очень боялась, что мужа снимут с поезда. Мы изначально взяли билеты в разных концах поезда, и я рискнула оставить мужа с сыном. Сыну было три года», – рассказывает она.

Дончанка вспоминает: собирались в отъезд очень быстро, брали только необходимое. «Проблема была не в быстроте. Проблема была в том, сколько мы сможем поднять, потому что мы очень сильно подозревали, что придется уехать надолго. Такое ощущение было. Многие люди говорили: "Мы думали, мы уедем и приедем через месяц". У нас такого ощущения не было», – отметила Тамара.

Сами переселенцы по-разному отреагировали на проведенную ранее в Киеве интерактивную выставку-инсталляцию «Вмести свою жизнь в чемодан». Квест также проводили во Львове и Днепре. В Одессе квест можно будет пройти до 16 июля, здесь также показывают всем желающим фильм о проблемах, с которыми столкнулись переселенцы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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