Выборы: На Луганщине полиция переходит на усиленный режим работы. Новости

Полиция Луганской области с 15 июля усилит режим несения службы. Об этом сообщил начальник управления превентивной деятельности Нацполиции Луганщины Денис Зайцев.

По его словам, около 3 тыс. правоохранителей Луганской области будут круглосуточно нести службу во время проведения выборов, в частности, на избирательных участках. В таком режиме они будут работать до объявления результатов парламентских выборов.

«Дополнительно у нас создан ситуационный центр, который круглосуточно осуществляет сбор информации, которая поступает от граждан, от Гражданской сети "Опора", с которой мы плотно контактируем. Будут созданы дополнительные резервные группы из представителей кинологической службы, ГСЧС и группа взрывотехников», – проинформировал Зайцев.

О количестве нарушений избирательного законодательства в Луганском регионе рассказал помощник начальника Главного управления Нацполиции Луганщины Роман Ткачев. «В органы Национальной полиции поступило 113 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. По 5 фактам органами Национальной полиции открыты уголовные производства. В 9 случаях в отношении лиц, виновных в нарушениях избирательного законодательства, составлены протоколы об административной ответственности», – сообщил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал 21 мая, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»