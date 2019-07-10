Убери квадратный метр: В прифронтовой Волновахе проходит экоакция (Фото). Новости

В прифронтовой Волновахе (Донецкая обл.) проходит экологическая акция «Убери квадратный метр». Местные жители устроили ее, чтобы убрать единственный летний парк в городе. В первый день экомероприятия очистить от мусора сквер собрались более полутысячи человек.

За три дня проведения акции местные жители очистили от мусора более 5 га территории зеленой зоны – это почти половина общей площади парка. Обрезанные зеленые насаждения и кусты из сквера вывезли работники местной агрофирмы, которые также присоединились к экологической акции. В мероприятии также приняли участие свыше 15 организаций Волновахи.

«Объем работы был настолько большой, что мы не ожидали. За первые два часа уборки вывезли 4 больших лафета. Тут еще, вероятно, лафетов 20 [мусора] придется вывезти», – рассказал соорганизатор мероприятия Павел Ештокин.

«Если на следующих выходных соберется такое же количество людей и предпринимателей, я думаю, что мы сможем закончить уборку», – добавил он.

По словам главы Волновахской военно-гражданской администрации Ивана Лубинца, городской парк никому не принадлежит. В мэрии только готовят документы, чтобы взять его на баланс. «В настоящее время он не находится на балансе ни у кого, проходит инвентаризацию, как объект имущества громады, который будет находится на балансе военно-гражданской администрации», – сказал он.

«Мы в рамках законодательства насколько можем, настолько наводим там порядок. С момента взятия его на баланс намного шире будут возможности навести там порядок», – отметил Лубинец.

Глава Волновахи сообщил, что на следующей неделе в городском парке установят контейнеры для мусора и лавочки.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»