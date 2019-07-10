Проблемы КПВВ «Станица Луганская» обсудят на заседании Кабмина. Новости

Новый глава Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий в четверг, 11 июля, обсудит проблемы региона, в частности пересечения линии разграничения через КПВВ «Станица Луганская» на заседании правительства. Об этом он сообщил в ходе своей первой пресс-конференции в Северодонецке во вторник, 9 июля.
«Я в четверг поеду в Кабинет министров. По нашей Луганщине будет заседание, посвященное нашим вопросам. Я думаю, что это мощный посыл, что нас услышали», – сказал он.
Среди проблем, существующих на Луганщине, глава региона отметил пересечение линии разграничения через КПВВ «Станица Луганская». «У нас нет юридического статуса этого КПВВ. Я в настоящее время начал разбираться и себе этот вопрос записал, чтобы распоряжением Кабмина это сделать. Но, поверьте, дня три и там автобус будет ходить», – отметил Комарницкий.
Как сообщалось ранее, по инициативе президента Украины Владимира Зеленского от КПВВ «Станица Луганская» до моста, который украинские власти хотят восстановить в ближайшее время, предлагается организовать движение пассажирских электрокаров и автобусов по этому маршруту.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»
Читайте также:
- Разведение сил: В районе Станицы Луганской ОБСЕ установила камеру для наблюдения
- Почему не восстановили раньше: В соцсетях обсуждают ремонт моста в Станице Луганской
- Зеленский предложил пустить автокары для подвоза людей до моста у КПВВ «Станица Луганская»
- Украина хочет быстро в одностороннем порядке отремонтировать мост в Станице Луганской
- Следующим пунктом разведения сил и средств должно быть Золотое, – Комарницкий
- «Проблемные» родственники: Плюсы и минусы новых губернаторов Донбасса
Комментарии