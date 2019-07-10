Щупальца осьминога и лососевые бургеры: Житель Донецка показал, где можно купить экзотику (Видео) . Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Михаил Саныч побывал в супермаркете «Рыбка моя» в Калининском районе города, недалеко от ресторана «Бочка» и «республиканского» медуниверситета. Цены на продукты он показал в соцсети.

В магазине можно приобрести (цена за 1 кг):

киви – 199 руб. (80 грн по местному курсу на 10.07.2019);

бананы – 99 руб. (40 грн);

лимоны – 135 руб. (54 грн);

яблоки – 81 руб. (33 грн);

дыня – 56-88 руб. (22-35 грн);

апельсины – 88 руб. (35 грн);

сливы – 99 руб. (40 грн);

абрикосы – 139 руб. (56 грн);

нектарины – 159 руб. (64 грн).

Также есть овощи:

перец – 56-269 руб. (22-108 грн);

огурцы – 56 руб. (22 грн);

помидоры – 119 руб. (48 грн);

морковь – 50 руб. (20 грн);

капуста – 34 руб. (14 грн).

«Что интересно, этот магазин вроде бы недавно открылся, а покупателей здесь хватает», – отметил Михаил.

В супермаркете можно приобрести живую рыбу:

карп зеркальный – 239 руб. (96 грн);

карп чешуйчатый – 229 руб. (92 грн).

Есть и замороженные морепродукты, в том числе, по словам дончанина, «экзотические»:

мидии – 349 руб. (140 грн);

устрицы – 799 руб. (321 грн);

гребешки – 2243 руб. (901 грн);

креветки – 649 руб. (261 грн);

филе тунца – 750 руб. (301 грн);

радужная форель – 480 руб. (193 грн);

мясо форели – 795 руб. (319 грн);

стейк зубатки – 155 руб. (62 грн);

стейк лосося – 950 руб. (382 грн);

окунь – 340 руб. (137 грн);

селедка – 118 руб. (47 грн);

скумбрия – 185 руб. (74 грн);

хек – 223 руб. (90 грн);

щупальца осьминога – 2358 руб. (947 грн);

лангустины – 799 руб. (321 грн).

Свежую рыбу в магазине чистят, режут на стейки. Кроме замороженной и свежей, есть копченая и соленая рыба.

«Ассортимент неплохой, не в каждом магазине вы такое встретите», – поделился впечатлениями дончанин.

Житель Донецка обратил внимание, что в морозильниках есть термометры, и можно увидеть, какая температура.

Среди полуфабрикатов тоже есть «экзотика»: лососевые бургеры по 145 руб. (58 грн).

Михаил показал также цены в мясном отделе:

печень свиная – 89 руб. (36 грн);

сердце свиное – 119 руб. (48 грн);

печень говяжья – 124 руб. (50 грн);

филе индейки – 399 руб. (160 грн);

бедро индейки – 340 руб. (137 грн);

голень индейки – 186 руб. (75 грн);

отбивная свиная – 294 руб. (118 грн);

мякоть – 249 руб. (100 грн);

четверть куриная – 132 руб. (53 грн);

голень куриная – 126 руб. (51 грн);

курица – 129 руб. (52 грн);

филе – 212 руб. (85 грн).

Кроме того, в продаже есть ананасы кольцами в банках, джемы, соусы, кетчупы, халва, фундук, фисташки, финики, цукаты, яйца, соки, напитки, пиво, конфеты, крупы, работает колбасный отдел и отдел с готовой продукцией – с салатами, приготовленными мидиями и другими морепродуктами.

«Ассортимент хороший. Я во скольких магазинах был – там такого изобилия товаров нет», – сообщил дончанин.

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