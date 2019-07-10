Щупальца осьминога и лососевые бургеры: Житель Донецка показал, где можно купить экзотику (Видео) . Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Михаил Саныч побывал в супермаркете «Рыбка моя» в Калининском районе города, недалеко от ресторана «Бочка» и «республиканского» медуниверситета. Цены на продукты он показал в соцсети.
В магазине можно приобрести (цена за 1 кг):
- киви – 199 руб. (80 грн по местному курсу на 10.07.2019);
- бананы – 99 руб. (40 грн);
- лимоны – 135 руб. (54 грн);
- яблоки – 81 руб. (33 грн);
- дыня – 56-88 руб. (22-35 грн);
- апельсины – 88 руб. (35 грн);
- сливы – 99 руб. (40 грн);
- абрикосы – 139 руб. (56 грн);
- нектарины – 159 руб. (64 грн).
Также есть овощи:
- перец – 56-269 руб. (22-108 грн);
- огурцы – 56 руб. (22 грн);
- помидоры – 119 руб. (48 грн);
- морковь – 50 руб. (20 грн);
- капуста – 34 руб. (14 грн).
«Что интересно, этот магазин вроде бы недавно открылся, а покупателей здесь хватает», – отметил Михаил.
В супермаркете можно приобрести живую рыбу:
- карп зеркальный – 239 руб. (96 грн);
- карп чешуйчатый – 229 руб. (92 грн).
Есть и замороженные морепродукты, в том числе, по словам дончанина, «экзотические»:
- мидии – 349 руб. (140 грн);
- устрицы – 799 руб. (321 грн);
- гребешки – 2243 руб. (901 грн);
- креветки – 649 руб. (261 грн);
- филе тунца – 750 руб. (301 грн);
- радужная форель – 480 руб. (193 грн);
- мясо форели – 795 руб. (319 грн);
- стейк зубатки – 155 руб. (62 грн);
- стейк лосося – 950 руб. (382 грн);
- окунь – 340 руб. (137 грн);
- селедка – 118 руб. (47 грн);
- скумбрия – 185 руб. (74 грн);
- хек – 223 руб. (90 грн);
- щупальца осьминога – 2358 руб. (947 грн);
- лангустины – 799 руб. (321 грн).
Свежую рыбу в магазине чистят, режут на стейки. Кроме замороженной и свежей, есть копченая и соленая рыба.
«Ассортимент неплохой, не в каждом магазине вы такое встретите», – поделился впечатлениями дончанин.
Житель Донецка обратил внимание, что в морозильниках есть термометры, и можно увидеть, какая температура.
Среди полуфабрикатов тоже есть «экзотика»: лососевые бургеры по 145 руб. (58 грн).
Михаил показал также цены в мясном отделе:
- печень свиная – 89 руб. (36 грн);
- сердце свиное – 119 руб. (48 грн);
- печень говяжья – 124 руб. (50 грн);
- филе индейки – 399 руб. (160 грн);
- бедро индейки – 340 руб. (137 грн);
- голень индейки – 186 руб. (75 грн);
- отбивная свиная – 294 руб. (118 грн);
- мякоть – 249 руб. (100 грн);
- четверть куриная – 132 руб. (53 грн);
- голень куриная – 126 руб. (51 грн);
- курица – 129 руб. (52 грн);
- филе – 212 руб. (85 грн).
Кроме того, в продаже есть ананасы кольцами в банках, джемы, соусы, кетчупы, халва, фундук, фисташки, финики, цукаты, яйца, соки, напитки, пиво, конфеты, крупы, работает колбасный отдел и отдел с готовой продукцией – с салатами, приготовленными мидиями и другими морепродуктами.
«Ассортимент хороший. Я во скольких магазинах был – там такого изобилия товаров нет», – сообщил дончанин.
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