В «ЛНР»: В соцсети показали очередь в РФ в Изварино (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части украинско-российской границы в Луганской области в пункте пропуска «Изварино» собираются большие очереди. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.
Люди отмечают, что очереди – в сторону РФ.
«Изварино сегодня. Фотография сделана на нуле в сторону РФ», – пишет автор поста 8 июля.
В иные дни ситуация схожая, о чем пишут пользователи соцсетей:
- «Лампочка»: «Такое каждый год летом, нищие жители республик едут на отдых и не только»;
- «Король»: «И? Там такое каждый день»;
- Наташа: «Все уезжают отсюда? Неудивительно»;
- Сергей: «Ага, был сегодня (9 июля – ред.)… С Москвы ехал – видел».
Жители неподконтрольной Луганщины жалуются и на пункт пропуска «Должанский»:
- Алевтина: «Вчера (7 июля – ред.) родственники на Должанке стояли 2,5 ч. Россия выпустила, ЛНР не впустила. При отсутствии авто и людей. Якобы ждали какого-то коллегу, без которого нельзя пропускать. А то что дети и женщины, элементарно, в туалет не могли сходить, никого не парило»;
- Тася: «Ну там же в 2015 кусты были, неужели их скосили? Я с сыном ехала с моря на следующий день после покушения на Плотницкого, стояли 6 часов с рейсовым ростовским автобусом. Запомнилось… Воды нет, еды нет, стоишь и стоишь. За кусты – спасибо природе».
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