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В «ЛНР»: В соцсети показали очередь в РФ в Изварино (Фото). Новости

В «ЛНР»: В соцсети показали очередь в РФ в Изварино (Фото)

ДН

10.07.19 08:36dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

На неподконтрольной украинским властям части украинско-российской границы в Луганской области в пункте пропуска «Изварино» собираются большие очереди. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

Люди отмечают, что очереди – в сторону РФ.

«Изварино сегодня. Фотография сделана на нуле в сторону РФ», – пишет автор поста 8 июля.

В иные дни ситуация схожая, о чем пишут пользователи соцсетей:

  • «Лампочка»: «Такое каждый год летом, нищие жители республик едут на отдых и не только»;
  • «Король»: «И? Там такое каждый день»;
  • Наташа: «Все уезжают отсюда? Неудивительно»;
  • Сергей: «Ага, был сегодня (9 июля – ред.)… С Москвы ехал – видел».

Жители неподконтрольной Луганщины жалуются и на пункт пропуска «Должанский»:

  • Алевтина: «Вчера (7 июля – ред.) родственники на Должанке стояли 2,5 ч. Россия выпустила, ЛНР не впустила. При отсутствии авто и людей. Якобы ждали какого-то коллегу, без которого нельзя пропускать. А то что дети и женщины, элементарно, в туалет не могли сходить, никого не парило»;
  • Тася: «Ну там же в 2015 кусты были, неужели их скосили? Я с сыном ехала с моря на следующий день после покушения на Плотницкого, стояли 6 часов с рейсовым ростовским автобусом. Запомнилось… Воды нет, еды нет, стоишь и стоишь. За кусты – спасибо природе».

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