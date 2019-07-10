В «ЛНР»: В соцсети показали очередь в РФ в Изварино (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части украинско-российской границы в Луганской области в пункте пропуска «Изварино» собираются большие очереди. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

Люди отмечают, что очереди – в сторону РФ.

«Изварино сегодня. Фотография сделана на нуле в сторону РФ», – пишет автор поста 8 июля.

В иные дни ситуация схожая, о чем пишут пользователи соцсетей:

«Лампочка»: «Такое каждый год летом, нищие жители республик едут на отдых и не только»;

«Король»: «И? Там такое каждый день»;

Наташа: «Все уезжают отсюда? Неудивительно»;

Сергей: «Ага, был сегодня (9 июля – ред.)… С Москвы ехал – видел».

Жители неподконтрольной Луганщины жалуются и на пункт пропуска «Должанский»: